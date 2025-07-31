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31 июля 2025 в 12:00

Цветы, похожие на солнце: секреты выращивания рудбекии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рудбекия — настоящее солнце в мире цветов, способное украшать сад с июля до поздней осени. Ее яркие желто-оранжевые цветы с темной серединкой создают праздничное настроение даже в пасмурные дни. Это неприхотливое растение прекрасно чувствует себя в наших климатических условиях и требует минимального ухода.

Существует около 40 видов рудбекии, среди которых есть как однолетние, так и многолетние сорта. Высота растений варьируется от 30 см до 3 метров, что позволяет использовать их в разных композициях. Рудбекия предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. К почвам нетребовательна, хотя лучше цветет на плодородных, умеренно влажных грунтах. Уход заключается в своевременном поливе в засуху и удалении отцветших соцветий. Размножается семенами или делением куста весной. Рудбекия прекрасно сочетается с другими осенними цветами — астрами, хризантемами, декоративными злаками.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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