На Западе заявили о появлении оружия нового класса у охраны Путина

На Западе заявили о появлении оружия нового класса у охраны Путина MWM: охрана Путина использует новое оружие для борьбы с беспилотниками

Служба безопасности президента России применяет новое оружие для борьбы с беспилотниками, сообщает Military Watch Magazine. Это перехватчик БПЛА с четырехмоторной крестовой конфигурацией и системой наведения.

Сотрудники личной охраны президента России Владимира Путина, сопровождавшие его, были замечены с оружием нового класса для борьбы с беспилотниками, — говорится в сообщении.

В журнале считают, что перехватчик, вероятно, оснащен двухсенсорной системой наведения. На начальном этапе оружие наводится вручную, но потом задействует оптическую и тепловизионную головку самонаведения, которая позволяет автономно поразить цель.

Ранее в издании сообщили, что создание тяжелого роботизированного штурмового комплекса «Штурм» на базе танка Т-72 указывает на важный прогресс России в развитии боевых беспилотных систем. Новая техника предназначена для наступления на укрепленные позиции противника с минимальными рисками для личного состава. Комплекс вооружен аналогично обычному танку, но получил бульдозерный отвал для расчистки завалов, что делает его более эффективным в городских боях. Предполагается, что координировать действия группы таких машин может танк Т-14 «Армата».