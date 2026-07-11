Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 22:30

Необычные розовые цветы, напоминающие головы черепах: цветут с августа, когда все кругом увядает

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хелоне косая — это многолетнее растение, которое по праву можно назвать королевой осеннего сада. Ее главная особенность — удивительные цветы, напоминающие миниатюрные головки черепах.

Когда в августе — сентябре большинство растений уже отцветают, хелоне только начинает свое настоящее шоу. На концах прямостоячих побегов высотой от 50 до 90 см распускаются плотные колосовидные соцветия с двугубыми цветками насыщенного розового, сиреневого или белого оттенка, которые держатся до самых заморозков в октябре, а иногда и до первого снега.

Для дачи хелоне — настоящая находка: она абсолютно неприхотлива, растет на любых почвах, не требует подкормок и практически не болеет. Она прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в полутени, выдерживает морозы до –34 °C и не нуждается в укрытии на зиму.

Ранее был назван кустарник для дачи, который пахнет земляникой, цветет как снежная буря.

Проверено редакцией
Читайте также
«Перехватить повестку»: в ФСБ раскрыли стратегию Киева
Общество
«Перехватить повестку»: в ФСБ раскрыли стратегию Киева
Все участники сборной России получили золото на олимпиаде по физике
Общество
Все участники сборной России получили золото на олимпиаде по физике
Цветет до самых заморозков винными «помпонами»: многолетник, который обожают бабочки и ландшафтные дизайнеры
Общество
Цветет до самых заморозков винными «помпонами»: многолетник, который обожают бабочки и ландшафтные дизайнеры
Сине-фиолетовая россыпь «горошин» для ленивых садоводов: цветет все лето, пахнет ванилью и не требует ухода
Общество
Сине-фиолетовая россыпь «горошин» для ленивых садоводов: цветет все лето, пахнет ванилью и не требует ухода
Огород — это поле боя: как быстро уничтожить фитофтору, медведку и слизней
Общество
Огород — это поле боя: как быстро уничтожить фитофтору, медведку и слизней
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кровь обеднела: врач назвала 10 причин срочно проверить гемоглобин
Охотник за золотом: как маньяк кошмарил два города на Волге
В Грайвороне ребенок попал под удар дрона ВСУ
Партию Качиньского освистали на траурной церемонии в Польше
Авиакомпании заключили необычное пари перед матчем ЧМ-2026
Медведев объявил о расставании со своим тренером
Россиянин Гассиев уверенно защитил титул чемпиона мира по боксу
Девять человек ранены при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ДНР
Один человек погиб, еще 15 пострадали при атаках БПЛА в ДНР
Представитель Добрынина раскрыла правду о его самочувствии
Мощный ураган оставил без света жителей Тверской области
Желтый уровень в Москве решили не отменять
Федерация гимнастики отреагировала на поддержку МОК в возвращении россиян
Звезда «Сватов» Добронравов призвал не зацикливаться на плохих воспоминаниях
В Госдуме дали неожиданный совет россиянам, критикующим развлекательные шоу
В Госдуме объяснили, чем плохи современные киносказки
Польша и Франция начали консультации по «ядерному зонтику»
Эстония усилила проверки мужчин из РФ на границе
«Не очень разумно»: Анкара раскрыла позицию по возможной продаже С-400
Чешская теннисистка покорила Уимблдон
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.