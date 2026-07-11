Необычные розовые цветы, напоминающие головы черепах: цветут с августа, когда все кругом увядает

Необычные розовые цветы, напоминающие головы черепах: цветут с августа, когда все кругом увядает

Хелоне косая — это многолетнее растение, которое по праву можно назвать королевой осеннего сада. Ее главная особенность — удивительные цветы, напоминающие миниатюрные головки черепах.

Когда в августе — сентябре большинство растений уже отцветают, хелоне только начинает свое настоящее шоу. На концах прямостоячих побегов высотой от 50 до 90 см распускаются плотные колосовидные соцветия с двугубыми цветками насыщенного розового, сиреневого или белого оттенка, которые держатся до самых заморозков в октябре, а иногда и до первого снега.

Для дачи хелоне — настоящая находка: она абсолютно неприхотлива, растет на любых почвах, не требует подкормок и практически не болеет. Она прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в полутени, выдерживает морозы до –34 °C и не нуждается в укрытии на зиму.

Ранее был назван кустарник для дачи, который пахнет земляникой, цветет как снежная буря.