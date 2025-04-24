Многие люди уверены, что дар ясновидения является большим преимуществом. Вероятно, они правы, но есть обратная сторона медали. Итак, что будет, если все люди смогут видеть будущее, но только на минуту?

  1. Мы будем принимать решения, основываясь на своих видениях. Это приведет к изменению привычек, потому что ясновидящие будут стараться избегать негативных событий.
  2. Мало кто задумывался об отрицательных последствиях того, что будет, если человечество начнет видеть будущее. Но с точки зрения психологии, из-за способности люди будут чаще испытывать тревогу и стресс. Так, мы попросту можем стать одержимыми предсказаниями и пытаться изменить свою судьбу. Будут активно развиваться психические расстройства.
  3. Разумеется, сейчас человечество не особо заботит то, что будет, если нам откроется будущее. Но если это случится, что бизнесмены смогут принимать более обоснованные решения, что приведет к изменению рыночной экономики.
  4. В общении кто-то будет использовать дар для личной выгоды. Этот нюанс опускается людьми, когда они размышляют о том, что будет, если мы начнем видеть будущее, но на минуту. Этот может вызвать конфликты и недоверие.

Читайте также:

Не шашлык и не овощи: яблоки на костре — полезное лакомство с пряным душком

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 апреля, состояние березы

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ

Конец эпохи: что будет, если все книги в мире превратятся в видеоконтент

«Ты плохой»: что будет, если животные заговорят на человеческом языке?

Как отдыхаем на майские в 2025 году: длинные выходные в Москве и на даче