«Ты плохой»: что будет, если животные заговорят на человеческом языке?

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Что будет, если животные заговорят на человеческом языке?

Кто хоть раз не мечтал понять, что же на самом деле говорит домашний питомец? А о чем поют птицы? Что скрывается за мычанием коровы на ферме? Да, межвидовая коммуникация — голубая мечта человечества. Но что произойдет, если мы действительно сможем понимать друг друга? Предлагаем пофантазировать на тему того, что будет, если все животные начнут говорить на человеческом языке.

Конец антропоцентризму: говорим с животными на равных

Как только широкая аудитория, а не только биологи, этологи и другие специалисты, начнет понимать других животных, антропоцентризму придет конец. Идеи вроде «человек — венец творения» и «человек — мерило всего» канут в Лету. И образ жизни большей части человечества никогда не будет прежним. Вот несколько примеров того, что может произойти.

Научный переворот

Наука начнет развиваться семимильными шагами. Мы приблизимся к пониманию того, каково это — воспринимать мир через запахи, с помощью сонара и не только. Эти знания можно будет адаптировать под людей, в том числе с инвалидностью, при разработке новых технологий. Мы также разграничим виды, раньше казавшиеся разновидностями, и познакомимся с новыми, пока что не открытыми существами — и найдем, чему у них поучиться.

Юридические изменения

Появятся новые декларации и постановления, регулирующие права животных. Многие виды деятельности — от охоты до неправильного содержания — будут наказываться в разы строже. Животных перестанут воспринимать как объект и признают субъектом права.

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Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Что будет, если животные научатся разговаривать

Конец промышленного сельского хозяйства и расцвет веганства

Животные доходчиво объяснят, что представляет из себя жизнь на ферме при капитализме. Куры расскажут об обрезании клювов без обезболивающего и о клетках, где и крылья не разомнешь. Коровы поведают о том, как ощущаются насильственное оплодотворение и разлука с детенышем. Другие виды зверей, птиц и рыб тоже найдут, что сказать. В результате большая часть ферм и скотобоен закроются, а люди перейдут на вегетарианство или веганство. Эксплуатация животных ради меха, в цирках и зоопарках, кстати, тоже станет уделом психопатов.

Экологическая осознанность

Люди в полной мере осознают, что в действительности делают с планетой. Животные, потерявшие дом из-за вырубки лесов, птицы, пострадавшие от мазута, рыбы, наглотавшиеся пластика, — желающих высказаться будет достаточно. Это может сподвигнуть людей с большей ответственностью относиться к сохранности Земли.

И это только пара примеров, фантазировать можно долго… Ясно одно: как только человек отбросит мысль о собственном превосходстве, его восприятие реальности преобразится. Правда, для этого даже не нужно говорить с животными на одном языке.

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