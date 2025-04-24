В ЦФО России идет активное пыление аллергенов. Страдающие от поллиноза массово сообщают о проявлении симптомов аллергии. О том, на каком уровне пыльца сегодня, 24 апреля, что происходит с березой и чего ждать дальше, читайте в материале NEWS.ru. Прогноз сделан на основе показаний системы мониторинга SILAM.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
В четверг, 24 апреля, придет небольшое похолодание. Температура воздуха снизится до +18 градусов. Утром ожидается небольшой дождь. Он чуть рассеет пыльцевые облака над столицей.
Пыльца березы сегодня в Москве
Пыление березы идет вовсю. 24 апреля уровень пыльцы в воздухе задержится отметке от 1000 до 5000 единиц на м³. Это чуть меньше, чем днем ранее, но все так же много, чтобы вызвать серьезное обострение симптомов.
Другая пыльца сейчас
Продолжая мониторинг пыльцы в Москве сегодня, стоит сказать о лещине и об ольхе, достаточно долго пыливших в этом сезоне. Их уровень наконец снизился до нуля. Между тем кладоспориум укрепился на уровне от 10 до 100 единиц на м³.
Неактивные аллергены 24 апреля
Сейчас пыльца прочих распространенных растений-аллергенов, среди которых злаковые, полынь и другие, остается на нулевом уровне. Пыления нет.
Береза считается самым агрессивным пылящим аллергеном. Поэтому будьте чутки к изменениям своего самочувствия и следуйте рекомендациям лечащего врача. Не забывайте про аллергобыт и средства защиты на улице. При серьезном обострении симптомов вызывайте скорую. Будьте осторожны и берегите себя!
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