Названы страшные последствия аллергии на пыльцу Иммунолог Логина заявила, что весенняя аллергия чревата отеком Квинке

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Сезонная аллергия может спровоцировать развитие отека Квинке, заявила в беседе с «Радио 1» иммунолог Надежда Логина. Она предупредила, что так называемый поллиноз чреват непереносимостью некоторых продуктов.

У всех больных, страдающих поллинозом, со временем может развиться серьезное осложнение — перекрестная пищевая аллергия. То есть возникает непереносимость свежих овощей, косточковых фруктов и ягод, а также трав, — объяснила Логина.

Она отметила, что такая реакция на цветение растений при наихудшем сценарии грозит анафилактическим шоком. При аллергии на пыльцу орешника, как правило, развивается непереносимость любых орехов, добавила врач.

Иммунолог Ирина Манина ранее посоветовала носить весной головные уборы и солнцезащитные очки, чтобы уменьшить контакт с пыльцой и другими аллергенами. Она также порекомендовала отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе с помощью онлайн-сервисов.