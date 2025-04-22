Для того чтобы защитить себя от тополиного пуха, необходимо носить маску и плотные очки, заявил «Радио 1» аллерголог Владимир Болибок. Он также посоветовал фильтровать воздух в помещениях с помощью специальных материалов.
Помещение желательно затягивать каким-то фильтрующим материалом. <...> Сейчас появился спанбонд — белый нетканый материал, которым теплицы закрывают. Он прекрасно фильтрует пыль и пыльцу, — предложил Болибок.
По его словам, проще всего обезопасить себя маской — подойдет любая: тканевая, медицинская или даже самодельная из подручных материалов. Плотно прилегающие защитные очки, которые можно найти в хозяйственных магазинах, защитят глаза от пуха и предотвратят конъюнктивит.
Врач Марина Долгушкина ранее предупредила, что к основным симптомам аллергии относятся заложенность носа, чиханье и зуд. По ее словам, слезотечение, кашель, першение в горле, высыпания на коже, головные боли и слабость также могут указывать на эту реакцию организма.