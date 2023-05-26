«Ненавижу жирных»: Моргенштерн оценил бодипозитивных девушек Моргенштерн отрицательно отозвался о движении бодипозитива

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Моргенштерн (Алишер Валеев)

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оценил движение бодипозитива фразой «ненавижу жирных» на YouTube-канале Bugatti Music. Он добавил также, что не одобряет растительность на теле.

Я вообще против бодипозитива. Сейчас модели <…> какие-то жирные, волосатые. Мне не нравится, когда у телок ноги волосатые. Девушки также должны брить подмышки. <...> Я ненавижу жирных людей, — заявил Моргенштерн.

Против Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) возбудили административное дело из-за того, что он не маркировал посты в соцсетях меткой иностранного агента. Рэп-исполнителю грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.