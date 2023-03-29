«Ей 38, она идеальная»: Моргенштерн иронично высказался о Мизулиной Моргенштерн признался, что ему нравится Екатерина Мизулина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался в интервью на YouTube-канале комика Данилы Поперечного, что ему нравится его недоброжелательница, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Общественница последовательно жаловалась на поведение артиста до его отъезда из страны и продолжила заниматься этим после. Рэпер допускает, что Мизулина таким образом проявляет к нему симпатию и признается, что сам готов наладить с ней отношения.

Она до меня сколько [докапывалась] в России. Выгнала из России (но не она). И все равно продолжает даже в другой стране. Она пишет властям другой страны, — вы обратите внимание, что за человек у вас живет. Девочка моя, ты просто мне напиши. Перестань заниматься [ерундой]. Реально, можно же просто созвониться, встретиться, познакомиться, м? Твои методы странные. Так не завоевывают мужчину, — сказал Моргенштерн.

Рэпер признался, что писал своей оппонентке в соцсетях, но запросы на переписку не дали результата. Он заявил, что считает Мизулину идеальной и до сих пор ищет, как с ней связаться.

Чуваки, ей 38. Прикинь, как Оксимирону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, — прим. NEWS.ru). Чувак, она идеальная. Я ей писал в директ. А потом Instagram (деятельность запрещена в РФ) заблокировали и она удалила Instagram. И как мне добраться до тебя? Как мне связаться с тобой, Катя, — обратился Моргенштерн.

Ведущие к слову вспомнили про православного активиста Энтео, который активно выступал против леволибераных активистов и группы Pussy Riot, устроившей перформанс в Храме Христа Спасителя. Спустя семь лет после перформанса он начал встречаться с участницей Pussy Riot Марией Алехиной. Моргенштерн допускает, что в его случае может произойти то же самое.

А как думаете, если мы с Мизулиной будем мутить, то она на мою сторону встанет или я — на ее. Я? Начну любить Россию и защищать от развращения малолетних. Я готов, — заявил Моргенштерн.

Ранее стало известно, что Моргенштерн вместе с блогером Даней Милохиным попал в аварию во время отдыха на тайском острове Пхукете. На дороге около пляжа Банг Тао молодые люди не справилась с управлением скутером и влетели в другую машину.