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21 июня 2026 в 08:00

Ненавижу возиться с тестом, но обожаю вишневую выпечку. Лаваш решает все

Фото: D-NEWS.ru
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Думаешь, настоящий штрудель требует филигранной работы с тестом? Забудь. Лаваш делает этот десерт доступным даже для тех, кто путает соль с сахаром.

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 2 шт., вишня — 450 г, сахар-песок — 100 г, сахар ванильный — 10 г, яйцо куриное — 1 шт., молоко — 3 ст. л., крахмал кукурузный — 1 ст. л., корица молотая — по вкусу.

Как готовлю

Сначала готовлю начинку: вишню (свежую или замороженную) кидаю в сотейник, даю пустить сок. Отливаю пару ложек сока, развожу в нем крахмал. Всю вишню засыпаю сахаром, довожу до кипения, вливаю крахмальную болтушку и варю 3 минуты. В конце добавляю ванильный сахар и корицу, даю начинке полностью остыть.

Тем временем один лист лаваша смазываю взбитым яйцом с молоком, накрываю вторым — так штрудель будет прочнее. Выкладываю остывшую вишню, загибаю края и сворачиваю плотный рулет.

Осталось смазать его сверху яичной смесью и отправить в разогретую до 180 °C духовку на 15–18 минут. Вытаскиваю, когда верх станет румяным, — внутри сочная вишня, снаружи хрустящая корочка.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Внутри — сочная вишня, которая не вытекла, а пропитала тесто ровно настолько, чтобы было вкусно. Мой совет: подавайте теплым с шариком ванильного мороженого — контраст горячего и холодного сведет всех с ума.

Проверено редакцией
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