20 сентября 2025 в 09:42

Немецкий штрудель с картошкой и грибами: сытное блюдо, которое согреет осенью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Немецкий штрудель с картошкой и грибами — это сытное и ароматное блюдо, идеально подходящее для осеннего и зимнего меню. Тонкое эластичное тесто и сочная начинка из картофеля и грибов создают гармоничное сочетание текстур и вкусов. Это блюдо станет прекрасным основным блюдом для семейного ужина или украшением праздничного стола.

Для приготовления теста потребуется 250 г муки, 1 яйцо, 100 мл теплой воды, щепотка соли и 2 ст. л. растительного масла. Тесто замешивают до эластичности и оставляют под полотенцем на 30 минут. Для начинки отваривают 500 г картофеля, обжаривают 300 г грибов с луком, добавляют специи и зелень. Раскатанное тесто смазывают растопленным маслом, выкладывают начинку и аккуратно сворачивают рулетом. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Ключевой секрет — максимально тонко раскатанное тесто, которое становится хрустящим при выпекании. Подают штрудель горячим, со сметаной или соусом на основе сливок. Блюдо получается сытным, с насыщенным грибным ароматом и нежным картофелем внутри.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
пироги
Германия
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
