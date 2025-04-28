Немецкий картофельный салат с салями! Обалдеть какая вкуснятина на ужин!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим немецкий картофельный салат с салями — сытный и ароматный! Этот простой, но очень вкусный салат — отличное решение для сытного ужина или пикника. В отличие от привычного оливье, он сохраняет натуральный вкус картофеля, дополненный пикантными нотками копченостей и маринованных огурцов.

Сварите 3 крупные картофелины в мундире до готовности, остудите и очистите. Нарежьте кубиками вместе с 100 г салями или полукопченой колбасы. Добавьте мелко нашинкованную луковицу — лучше предварительно обдать ее кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь.

Маринованные огурцы (около 100 г) нарежьте соломкой — они дадут приятную кислинку. Для заправки смешайте 3–4 ст. л. растительного масла с 1,5 ст. л. зернистой горчицы. Этот соус идеально подчеркнет вкус всех ингредиентов.

Аккуратно перемешайте компоненты, добавьте рубленый укроп, соль и перец по вкусу. Дайте салату настояться 15–20 минут — картофель пропитается ароматами, но не размякнет.

Подавайте слегка теплым или охлажденным. Такой салат хорош сам по себе или с ржаными гренками. Простота приготовления и насыщенный вкус делают его идеальным блюдом для мужской компании или семейного ужина.

Ранее сообщалось, как приготовить золотистые деруны с творогом «Батькин секрет»: быстрый рецепт на сковороде!