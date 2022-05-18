Некоторых представителей украинского националистического батальона «Азов» могут отдать под суд именно в России, если оперативникам удастся доказать их причастность к совершению преступлений против граждан РФ на территории Украины, а также ЛНР и ДНР, рассказал NEWS.ru юрист-международник Дмитрий Романенко.
Если следствие установит, что данные лица («азовцы». — NEWS.ru) совершали преступления в отношении граждан РФ [на территории Украины, ЛНР и ДНР], то, безусловно, соответствующие судебные и следственные процедуры реализуют в России. Но это не означает, что эти люди, будучи судимы в ДНР за другие преступления, [вновь] не окажутся там и не подвергнутся соответствующему наказанию, — добавил Романенко.
Накануне сенатор Андрей Клишас у себя в Telegram-канале заявил, что «всех неонацистов из „Азова“ нужно судить за совершённые преступления в Донецкой и Луганской народных республиках, там, где они и совершали свои преступления, судить в открытом процессе, с приглашением общественности и СМИ, по законам народных республик». Политик отдельно подчеркнул, что в ЛНР и ДНР отсутствует запрет на смертную казнь.
Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что 16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В военном ведомстве отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских военных. В министерстве подчеркнули, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения.