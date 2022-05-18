Дмитрий Новиков

Некоторых «азовцев» могут отдать под суд в России Юрист-международник Романенко: часть «азовцев» могут отдать под суд в России

18 мая 2022 в 10:30 Автор: Дмитрий Новиков

Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона «Азов» привезли в следственный изолятор в Еленовке / Фото Алексей Куденко/РИА Новости