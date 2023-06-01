Некоторые россияне получат значительные скидки на оплату ЖКУ «Известия»: льготники получат скидку до 50% на оплату счета за ЖКУ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Имеющие льготы россияне смогут платить за ЖКУ на 30–50% меньше, чем другие граждане. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информацию Минстроя РФ. Там уточнили, что такая мера начнет работать не раньше 2024 года.

С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50% меньше их стоимости, — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что указанная разница будет подтверждаться именным сертификатом и при осуществлении оплаты станет попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуг. При этом деньги будут направляться на счет поставщика услуг, а не потребителя, как это происходит сейчас. В свою очередь граждане получат возможность от государства получать помощь в момент проведения оплаты ЖКУ.

Предполагается, что скидки по оплате получат федеральные льготные категории населения — ветераны ВОВ, инвалиды, ветераны труда.

По мнению представителей Минстроя, это нововведение положительно скажется на сокращении задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предположил, что для повышения в России интереса к донорству костного мозга, следует ввести дополнительные социальные льготы. Депутат, в частности, отметил, что важно расширить отечественный регистр доноров, в связи с чем предлагается ввести для них дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве семи дней.