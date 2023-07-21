Нейропсихолог дала советы по активации работы мозга Нейропсихолог Хвингия посоветовала делать ассиметричную гимнастику для активации работы мозга

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Для активации работы мозга рекомендуется делать ассиметричную гимнастику, посоветовала нейропсихолог Ирина Хвингия. В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что такие занятия будут полезны всем и не требуют диагностики. Так, можно крутить связку ключей на пальце одной руки, а другой в этот момент трясти какой-либо предмет. Такие разнонаправленные движения помогут сконцентрироваться. Также можно одновременно рисовать на листе бумаги разные фигуры. Например, одной рукой можно выводить кружочки, а другой — треугольники.

Еще одно упражнение, которое рекомендует выполнять Хвингия, состоит из движения кулак-ребро-ладонь одной рукой, а вторая в это время делает движения только кулак-ладонь. Ассиметричная гимнастика способствует концентрации внимания и синхронизирует работу мозга за счет одновременной нагрузки на оба полушария.

Среди полезных для мозга упражнений нейропсихолог выделяет цветные слова. Нужно взять картинку, на которой слова, обозначающие цвета, не совпадают по названию и оттенку. Задача заключается в том, чтобы назвать тот цвет, которым написаны буквы.

Также можно использовать таблицу Шульте для активации мозга. Это хорошая тренировка для параллельного восприятия информации, периферического зрения и концентрации внимания. В таблице разбросаны цифры от 1 до 25. Их необходимо найти в правильной последовательности.

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