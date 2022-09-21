Нейробиолог назвал побочные эффекты дробного питания Нейробиолог Кабанов: дробное питание способствует набору веса

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Дробное питание не помогает похудеть, а наоборот способствует набору веса, сообщил нейробиолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В беседе с Lenta.ru он предупредил, что частое дробное питание является лишней нагрузкой на печень и поджелудочную железу.

Дробное питание начали использовать и для похудения. Суть диеты заключается в том, что при частых приемах пищи человек не успевает почувствовать голод и съедает за раз меньше, — сказал специалист.

Наука не поддерживает точку зрения сторонников дробного питания о том, что переваривание само по себе связано с энергозатратами, и пять приемов пищи по 300 ккал требуют больше энергии, чем три приема по 500 ккал. По словам Кабанова, нужно питаться по режиму, чтобы все ферменты вырабатывались к завтраку, обеду или ужину, а в остальное время пищеварительный тракт отдыхал.

Эксперт также предупредил людей с метаболическим синдромом и инсулинорезистентностью — дробное питание им строго противопоказано, так как оно может резко ухудшить их состояние. Такой вид питания стимулирует постоянную выработку инсулина, а он, в свою очередь, блокирует липолиз — процесс сжигания жира. То есть, желая похудеть с помощью дробного питания, можно добиться ровно обратного: остановить сжигание жира в организме, заключил Кабанов.

Гастроэнтеролог-диетолог Ирина Бережная ранее сообщила, что переедание ведёт к ещё большему употреблению пищи и может привести к ситуации, когда человеку придётся обратиться за помощью к хирургу.