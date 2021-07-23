Недостающий стаж для выхода на пенсию можно докупить: инструкция

В настоящее время согласно законодательству страховую пенсию получают те, кто наработал 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент (или балл). При этом государством предусмотрен механизм для тех, кто не успел наработать нужное количество лет стажа или набрать необходимый коэффициент. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

После переходного периода 2024–2025 годов минимальный стаж вырастет до 15 лет, а коэффициент достигнет 30. Если по каким-то причинам вы достигли пенсионного возраста, но требования для выплат не выполнили, есть несколько вариантов получить страховую пенсию.

Можно доработать нужный стаж, то есть не выходить на пенсию, а продолжить работу с условием, что работодатель будет выплачивать за вас страховые взносы.

Также недостающий стаж можно докупить из расчёта 22% от МРОТ за год. В среднем получается 34 тысячи рублей за один год стажа, такая же сумма и за баллы. Чтобы купить недостающие годы и баллы, нужно подать заявление в Пенсионный фонд

Ранее пенсионерам подсказали способ законно увеличить выплаты. Эксперт негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Евгений Биезбардис сообщил, что пожилым россиянам просто стоит внимательнее следить за изменениями в законах и иногда проверять свои пенсионные права.