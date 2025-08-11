Не закуска, а пища богов! Баклажаны с чесночной намазкой и помидорами

Жареные баклажаны с чесночной намазкой и помидорами — это сочное блюдо с контрастом текстур и ярким вкусом. Не закуска, а пища богов!

Кружочки баклажанов с золотистой корочкой идеально сочетаются с нежной чесночно-сметанной намазкой и свежестью помидоров, создавая гармонию остроты, кислинки и сладости.

Рецепт: нарежьте 2 баклажана кружочками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь. Промокните, обжарьте на растительном масле до румяности. Для намазки смешайте 150 г сметаны, 3 измельченных зубчика чеснока, соль и зелень. На каждый баклажан выложите по 1 ч. л. намазки и кружок помидора, посыпьте рубленым укропом.

Закуска хороша теплой или холодной — баклажаны остаются мягкими внутри, а помидоры добавляют сочность.

