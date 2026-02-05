Зимняя Олимпиада — 2026
Не выбрасываю пластиковые бутылки с дачи: простые огородные хитрости, которые экономят деньги и время

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обычные пластиковые бутылки могут стать настоящими помощниками на огороде, если знать, как их использовать. Этот способ хорош тем, что не требует затрат и помогает решить сразу несколько дачных задач. Немного фантазии — и ненужная тара работает на урожай.

Проще всего сделать из бутылки удобное приспособление для полива. Достаточно проколоть несколько отверстий в крышке, и получится мини лейка для рассады и клумб. Для капельного полива отверстие делают у дна, наполняют бутылку водой и закапывают рядом с растением. Влага поступает медленно и равномерно, корни не пересыхают.

Разрезанные бутылки отлично подходят для выращивания рассады. В них насыпают грунт и высаживают семена, предварительно хорошо промыв тару. Еще один полезный вариант — бордюры для грядок. Наполненные землей бутылки вкапывают по краю, чтобы почва не осыпалась. Также из них легко сделать ловушки для насекомых или защиту стволов молодых деревьев от вредителей.

Ранее сообщалось, что многие уверены, что розы подходят только терпеливым и опытным садоводам. Но на практике есть такие сорта, с которыми справится даже новичок, без постоянных обработок и сложного ухода. Эти розы выглядят аккуратно и цветут так обильно, что глаз не оторвать.

