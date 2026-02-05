Не выбрасываю пластиковые бутылки с дачи: простые огородные хитрости, которые экономят деньги и время

Обычные пластиковые бутылки могут стать настоящими помощниками на огороде, если знать, как их использовать. Этот способ хорош тем, что не требует затрат и помогает решить сразу несколько дачных задач. Немного фантазии — и ненужная тара работает на урожай.

Проще всего сделать из бутылки удобное приспособление для полива. Достаточно проколоть несколько отверстий в крышке, и получится мини лейка для рассады и клумб. Для капельного полива отверстие делают у дна, наполняют бутылку водой и закапывают рядом с растением. Влага поступает медленно и равномерно, корни не пересыхают.

Разрезанные бутылки отлично подходят для выращивания рассады. В них насыпают грунт и высаживают семена, предварительно хорошо промыв тару. Еще один полезный вариант — бордюры для грядок. Наполненные землей бутылки вкапывают по краю, чтобы почва не осыпалась. Также из них легко сделать ловушки для насекомых или защиту стволов молодых деревьев от вредителей.

