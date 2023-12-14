«Не удержать»: в СЖР заявили о тотальном желании россиянок стать военкорами Глава СЖР Соловьев: женщин-военкоров не получится удержать от поездок в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с NEWS.ru рассказал, что женщин-военкоров не получится удержать от поездок на передовую в зоне СВО. Собеседник объяснил, что они при желании найдут способ попасть туда и проявить себя в профессии.

Поголовно подходят и спрашивают, как стать военкором, так как профессия окутана романтикой сейчас, многим девушкам кажется — какое крутое селфи на фоне танка в бронежилете можно сделать, но не думают, что можно погибнуть. Я президента поддерживаю, это не очень женское дело, пусть не обидятся феминистки. Но я понимаю, что наших девушек, женщин не удержать, если они захотят, то попадут на первую линию и проявят себя в профессии, — добавил Соловьев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что женщин-военкоров нужно увести с передовой в зоне специальной военной операции. По его словам, «сердце сжимается, когда смотришь, как они бегают на передовой».

Вместе с этим глава государства подчеркнул, что украинское контрнаступление привело к чувствительным потерям в рядах ВСУ. По его словам, Киев поступил безответственно. При этом практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают свое положение и находятся в активной стадии действий, подчеркнул он.

Президент также объяснил ситуацию в Крынках в районе Днепра, когда ВСУ предприняли последнюю попытку наступать. По его словам, российским силам был отдан приказ отойти на несколько метров, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Глава государства добавил, что ВСУ теряют там десятки бойцов. При этом у Вооруженных сил России только несколько раненых.