«Сердце сжимается»: Путин призвал убрать женщин-военкоров с передовой Путин призвал убрать женщин-военкоров с передовой в зоне СВО

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Женщин-военкоров нужно увести с передовой в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2023 года, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля. По его словам, «сердце сжимается, когда смотришь, как они бегают на передовой».

Смотрю на вас, у меня прям сердце сжимается. Особенно девушки. Прямо на первой линии бегают. Надо бы руководству каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Страшно смотреть на это, — сказал Путин.

Вместе с этим глава государства заявил, что украинское контрнаступление привело к чувствительным потерям в рядах ВСУ. По его словам, Киев поступил безответственно. При этом практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают свое положение и находятся в активной стадии действий, подчеркнул он.

Президент также объяснил ситуацию в Крынках в районе Днепра, когда ВСУ предприняли последнюю попытку наступать. По его словам, российским силам был отдан приказ отойти на несколько метров, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Глава государства добавил, что ВСУ теряют там десятки бойцов. При этом у Вооруженных сил России только несколько раненых.