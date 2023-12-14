«Киев пихает людей на истребление»: Путин о штурмах ВСУ в районе Днепра Путин — о ситуации в Крынках: Украина отправляет военных на истребление

Фото: МО Украины

Российским силам был отдан приказ отойти на несколько метров, чтобы сохранить жизни военнослужащих в Крынках в районе Днепра, сообщил президент РФ Владимир Путин. Там ВСУ предприняли попытку наступать. В ходе итоговой пресс-конференции в Гостином Дворе президент заявил, что ВСУ «пихают своих людей на истребление». По его словам, Украина теряет в Крынках не просто военнослужащих, а элиту, штурмовые отряды. Путин подчеркнул, что это глупо и безответственно со стороны Киева.

Он уточнил, что в Крынках на левом берегу Днепра находились около 80 военных ВСУ, однако сейчас их количество уменьшилось. Президент добавил, что при десятках потерь среди личного состава ВСУ в Крынках у ВС России только несколько раненых.

У противника — десятки погибших. <...> Это не просто военнослужащие Вооруженных сил Украины. Это элита, штурмовые отряды. Их вообще-то не так много. Если посчитать, сколько за полтора месяца, какие потери у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны, — сказал президент.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее выступил перед членами Конгресса США в Вашингтоне. По данным западных СМИ, политики обеспечили ему более холодный прием, чем раньше. Аналитики считают, что это как раз связано с провалом украинского контрнаступления. Отмечается, что в ходе выступления Зеленский пообещал конгрессменам начать призывать в армию граждан в возрасте старше 45 лет. Он также допустил, что ВСУ могут перейти к тактике партизанской войны из-за сокращения поставок оружия.