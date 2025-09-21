Не торт, а шоколадный восторг — готовлю так, и гости уплетают мгновенно

Шоколадный пирог с финиками и орехами представляет собой изысканный десерт с насыщенным вкусом и богатой текстурой. Сочетание темного шоколада, сладких фиников и хрустящих орехов создает гармоничный вкусовой ансамбль, который придется по душе ценителям качественной выпечки. Этот пирог обладает moist крошкой и глубоким шоколадным ароматом с тонкими нотками специй.

Для приготовления потребуется: 120 г сливочного масла, 2 яйца, 120 г сахара, 120 мл крепкого охлажденного кофе, 2 столовые ложки какао, 220 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, по 1 чайной ложке корицы и кардамона, 200 г очищенных яблок, 100 г фиников без косточек, 50 г грецких орехов. Масло растирают с сахаром, добавляют яйца, кофе и какао. Финики нарезают кубиками, яблоки натирают на крупной терке, орехи измельчают. Сухие ингредиенты просеивают и смешивают с жидкой основой, затем добавляют фрукты и орехи. Тесто выливают в форму и выпекают при 180 градусах 40-45 минут. Ключевой секрет — использование холодного кофе, который усиливает шоколадный вкус, и точное соблюдение времени выпекания для сохранения влажной текстуры. Готовность проверяют деревянной шпажкой. Пирог подают полностью остывшим.

