«Не только в тюрьмах»: сенатор о насилии в правоохранительных структурах

Насилие есть не только в тюрьмах, но и в СИЗО, и в различных правоохранительных структурах, заявила сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По её словам, лучше ориентироваться на статистические данные о пытках правозащитников, так как они работают «в поле». Нарусова отметила, что правоохранительные органы становятся «правохоронительными».

Это не игра слов, это факты нашей реальной жизни. Статистика, которую ведут эти органы, недостоверна, и, на мой взгляд, лучше ориентироваться на ту статистику, которую ведут правозащитники. Они работают «в поле», ходят по тюрьмам, по СИЗО, по колониям, они собирают информацию о пытках от самих осуждённых, поэтому мы склонны доверять больше этой информации, созданной не для отчётности, а для того, чтобы помочь законодателям определить те нормы закона, которые помогут действительно искоренить пытки, — сказала Нарусова.

Сенатор добавила, что работа в этой сфере началась три года назад, парламентские слушания прошли в октябре 2018 года.

Ранее сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание для представителей власти за насилие над заключёнными в системе ФСИН. Инициатива увеличивает тюремные сроки за применение пыток для силовиков до 12 лет.

Правозащитник Павел Чиков отметил, что сейчас большинство осуждённых за насилие силовиков ограничиваются условным лишением свободы. И при этом, по его словам, сохраняется многолетний тренд на снижение количества дел о пытках.