«Не страшно и не больно»: хирург призвала пациентов не бояться проктолога Хирург Гарманова рассказала, что визит к колопроктологу не приносит дискомфорта пациентам

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Многие пациенты смущаются и боятся ходить к проктологу из-за «неудобности» процедуры и страха, что она будет неприятной, однако эта проблема надуманна, рассказала LIFE.ru врач-колопроктолог доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им. Ломоносова Татьяна Гарманова. По ее словам, лишь немногие приходят к проктологу в профилактических целях.

Не спорю, в проктологии есть не очень приятные исследования, из-за которых пациенты также не идут на прием. Например, ректороманоскопия, от которой, кстати, сейчас мы полностью отказались, так как она не только приносит дискомфорт пациентам, но и не слишком информативна, — успокоила Гарманова.

По словам специалиста, визит к проктологу откладывают в основном пациенты-женщины, хотя проблемы, зачастую возникающие у них во время беременности или после родов, заставляют их испытывать дискомфорт и могут привести к развитию более опасных болезней. Врач подчеркнула, что проблемы этого характера обычно решаемы и пациенты в дальнейшем приходят на повторные приемы даже в том случае, если их ничего не беспокоит — просто чтобы убедиться, что с их здоровьем все в порядке.

Проктолог — это не страшно и не больно. Важно помнить, что визит к такому специалисту может сохранить вам жизнь и здоровье, не допустив развития смертельно опасных заболеваний в будущем, — подчеркнула эксперт.

Ранее врач-проктолог Михаил Данилов назвал колбасу, копчености и фастфуд продуктами, увеличивающими риск развития рака толстой кишки.