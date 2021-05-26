«Не скатимся ли к фашизму?»: эксперт оценил зоны для привитых в ресторанах

https://static.news.ru/photo/4bebc65a-be2e-11eb-b58d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Не скатимся ли мы к фашизму?»: эксперт — о зонах для привитых в ресторанах

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Макс Беляев прокомментировал предложение мэра Москвы Сергея Собянина о введении в ресторанах зон для привитых от коронавируса. Он рассказал NEWS.ru, что повышение контроля может привести к фашизму и идею нужно обсуждать с представителями отрасли и надзорными органами.

Если мы будем устраивать такие зоны, это повышение контроля. А не придём ли мы к тому, что скатимся в фашизм и следующим шагом у нас будет: «А давайте евреи нашьют себе звёзды на одежду, а привитым тоже что-нибудь куда-нибудь пришьём»? Мне кажется, что нужно сначала провести всесторонне закрытое обсуждение, прежде всего с бизнесом. Давайте всё-таки так, чтобы эта хорошая инициатива не придушила действующий сегодня бизнес, который и так в очень серьёзных ограничениях, — подчеркнул он.

Эксперт призвал власти не совершать резких движений. Он рассказал, что руководство страны часто выносит инициативы, которые «просто рубят бизнес».

Мы успокаиваем бизнесменов тем, что это не потому, что власть хочет задушить бизнес, а потому, что у тех, кто предлагает, не всегда есть целостное представление о том, что нам будет хорошо, а что нам будет, наоборот, накладно. <...> Действительно, сейчас очень сложная ситуация и любые нововведения нужно предварительно обсуждать с представителями бизнеса, власти, контрольно-надзорных органов. <...> Всё имеет место быть, но давайте всё-таки понимать, что, если у нас закроются все рестораны, хуже будут всем. Потому что рестораны — это не про еду, это про настроение, про атмосферу, про эмоции. Если закрыть рестораны, можно вообще скатиться в депрессию, — добавил Беляев.

Также он рассказал, что сейчас весь линейный персонал ресторанов привит от COVID-19. Для сотрудников будет хорошо, если им разрешат работать без масок и перчаток. Кроме того, официантам тяжело уговаривать посетителей надеть маску и дать измерить температуру, потому что те часто отвечают, что уже сделали прививку или переболели коронавирусом и им не нужно соблюдать эти правила.

Кроме того, эксперт напомнил, что многие регионы перенимают московский опыт. При этом некоторые решения, хорошо работающие в столице, могут совершенно не подходить для другого субъекта.

Поэтому давайте принимать решения с оглядкой на регионы России. Кстати, во многих регионах до сих пор не снято ограничение на работу ресторанов с 23:00 до 6:00. Причём это даже в регионах, где в сутки заболевают менее 20 человек, — заключил он.

Накануне Собянин предложил столичным рестораторам создавать в заведениях общепита зоны для посетителей, прошедших процедуру вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что за время пандемии столица лишилась половины туристов, что негативно отразилось на общепите, торговле и сфере услуг. По его словам, для того, чтобы избежать ограничений в дальнейшем «надо себя обезопасить».