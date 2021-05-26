Собянин предложил создать в ресторанах Москвы зоны для вакцинированных

https://static.news.ru/photo/16ca0c3c-19e0-11ea-bef2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным рестораторам создавать в заведениях общепита зоны для посетителей, прошедших процедуру вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся, — приводит агентство слова градоначальника.

Он отметил, что за время пандемии столица лишилась половины туристов, что негативно отразилось на общепите, торговле и сфере услуг. По его словам, для того чтобы избежать ограничений в дальнейшем, «надо себя обезопасить».

Предприниматели, в свою очередь, предложили провести инспекцию противокоронавирусных мер. Мэр эту идею поддержал.

Ранее сообщалось, что в РЖД обсуждают возможность поощрения привитых от коронавируса пассажиров. Гендиректор Олег Белозёров пояснил, что в компании заинтересованы в скорейшей вакцинации населения, поскольку это будет способствовать восстановлению прежнего пассажиропотока.