РЖД начнут поощрять вакцинированных пассажиров

https://static.news.ru/photo/7049c44e-bdf1-11eb-b40a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Российские железные дороги» (РЖД) рассматривают возможность поощрения вакцинированных пассажиров. Пока что точный механизм ещё не разработан, рассказал гендиректор холдинга Олег Белозёров. Его слова приводит ТАСС.

Мы думаем на эту тему, но вот какой механизм можно было бы выбрать, пока мы не выбрали, — сказал он.

Гендиректор холдинга отметили, что в компании заинтересованы в скорейшей вакцинации населения. По его словам, это позволит вернуть прежний пассажиропоток.

Тем не менее 24 мая глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что идея раздавать подарки, деньги и скидочные купоны за вакцинацию неэффективна. По его мнению, подобные предложения рождают массу вопросов. В частности, те люди, которые вакцинировались ранее, тоже должны рассчитывать на некие скидки.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует убрать из поездов вагоны-рестораны. Они останутся только в туристических и фирменных поездах.