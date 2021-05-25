В российских поездах откажутся от вагонов-ресторанов

https://static.news.ru/photo/b119f4e8-149d-11ea-bf6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Убрать из поездов вагоны-рестораны планирует РЖД. Они останутся только в туристических и фирменных поездах. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозёров, передаёт РБК.

Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее, — заявил Белозёров.

По его словам, после упразднения вагонов-ресторанов пассажирам поездов планируется предлагать новый список блюд, пригодных для быстрого разогрева, например бургеры.

По словам главы РЖД, в настоящее время в компании рассматривают варианты смены концепции и изменения названия вагонов-ресторанов. При этом обновлённая линейка продуктов уже разработана.

Должен быть определённый набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем, — рассказал Олег Белозёров.

Глава РЖД считает, что пассажиры должны иметь возможность выбора: купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть еду в своём вагоне или заказать пищу через смартфон.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ездить в поездах и электричках.