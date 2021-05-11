Россияне стали чаще ездить в поездах и электричках

https://static.news.ru/photo/eb01d03e-b250-11eb-95c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирские перевозки в электричках в апреле выросли в три раза по сравнению с прошлогодними показателями, а в поездах дальнего следования — в четыре раза. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

В апреле перевезли 90,8 млн пассажиров, что в три раза превышает показатель апреля 2020 года. Из них в пригородном сообщении — 84,1 млн (рост в три раза), в дальнем следовании — 6,7 млн (рост в четыре раза), — сообщили в компании.

В марте пригородные перевозки выросли на 5,1% по сравнению с мартом прошлого года, а перевозки в поездах дальнего следования — на 0,9%. С начала года пассажиропоток вырос на 9,3%, до 313,8 млн человек. При этом в пригородном сообщении он увеличился на 10%, а в поездах дальнего следования остался на уровне прошлого года.

Ранее сообщалось, что правительство выделило больше 11 млрд рублей на поддержку пассажирских железнодорожных перевозчиков. Проблемы у отрасли возникли из-за падения пассажиропотока в период пандемии коронавируса. Введённые властями ограничения привели к дефициту оборотных средств, а также замедлили обновление вагонов.

Пригородные пассажирские компании получат больше 5,8 млрд рублей. Деньги пойдут на оплату аренды поездов, а также на эксплуатацию и техобслуживание подвижного состава. Ещё 5,5 млрд рублей получит Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая занимается перевозками на поездах дальнего следования. Эти деньги пойдут на модернизацию и покупку вагонов.