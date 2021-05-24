Раздачу подарков за вакцинацию посчитали неэффективной

https://static.news.ru/photo/c287248e-bca4-11eb-9574-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Идея раздавать подарки, деньги и скидочные купоны за вакцинацию неэффективна. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, пишет «Фонтанка».

На мой взгляд, подобные акции и способы стимуляции будут неэффективны. Это показало их использование ранее в других субъектах РФ. Не буду говорить, кто это делал, но всем понятно, — цитирует издание чиновника.

По мнению Лисовца, подобные предложения рождают массу вопросов. В частности, те люди, которые вакцинировались ранее, тоже должны рассчитывать на некие скидки.

Чиновник считает, что основным стимулом для вакцинации должна быть забота гражданина о своём здоровье, возможность снизить уровень ограничений, быть безопасным для членов семьи и близких родственников.

Ранее сообщалось, что в России задумались о том, чтобы стимулировать граждан активнее прививаться от коронавирусной инфекции. С соответствующей инициативой в Минтранс России обратились представители Общероссийского объединения пассажиров (ООП).

Общественники предложили использовать программы лояльности крупнейших транспортных компаний — РЖД, «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», «Делимобиль» и BelkaCar — для поощрения тех, кто сделал прививку.