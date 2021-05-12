Бонусы за прививку: пассажирам подарят рубли и мили

За прививку от коронавируса путешественникам на дальние и ближние расстояния предлагают начислять бонусы. С соответствующей инициативой в Минтранс обратились представили Общероссийского объединения пассажиров. Речь идёт не только об авиационных милях, но и о бонусах от РЖД, операторов такси и каршеринга. В России сложилась парадоксальная ситуация: при наличии практически полной доступности вакцин сама вакцинация идёт, мягко говоря, не слишком быстро. Однако одними бонусами ситуацию не исправить, убеждены эксперты.
В России задумались о том, чтобы стимулировать граждан активнее прививаться от коронавирусной инфекции. С соответствующей инициативой в Минтранс России обратились представители Общероссийского объединения пассажиров (ООП), пишут
Людям с прививочным сертификатом предлагается зачислять от 500 до 5000 рублей в денежном эквиваленте на приобретение билета или услуг. Тем самым, уверены в ООП, у россиян появится дополнительный стимул к вакцинированию, что должно снизить риски третьей волны коронавируса и ускорить открытие границ.
Ориентировочные сроки проведения данной акции — с 25 мая по 25 августа. По информации издания, к запуску программы поощрений уже готовится компания S7 Airlines. В Минтрансе подтвердили, что обращение представителя ООП поступило в ведомство и в данный момент оно находится на рассмотрении.
Россия далеко не единственная страна, где пытаются замотивировать людей прививаться от коронавируса. Например, власти Западной Вирджинии (США) обещают заплатить молодым людям в возрасте от 16 до 35 лет, решившимся на прививку, по $100. Выплаты будут финансироваться за счёт пакета помощи от коронавируса в размере $1,9 трлн, известного как CARES, который вступил в силу в США в прошлом месяце.
Возможные способы стимуляции вакцинации от коронавируса изучили специалисты из Берлинского университета имени Гумбольдта и Социологического исследовательского центра, пишет немецкое издание Business Insider. Они выделили три главных способа, предложив вернуть вакцинированным лицам отнятую свободу, выплачивать материальные стимулы, а также продвигать вакцинацию через семейных врачей. По оценке экспертов, по отдельности каждая из этих стратегий может повысить готовность населения к вакцинации примерно на 5%, а в совокупности можно получить около 13%.
Убеждённых противников прививки (таковых в Германии 16%, согласно опросам) против COVID-19 вряд ли можно заставить вакцинироваться обещаниями послабления карантина или финансовых бонусов. Однако те, кто ещё не определился (17%), готовы отреагировать на предложенные стратегии, считают специалисты.
Что касается непосредственно денежного вознаграждения, то здесь всё зависит от предложенной суммы. По мнению специалистов, премия за прививку в размере €50 и выше будет иметь эффект, а бонус ниже этой суммы никого не заинтересует.
По оценкам учёных, для достижения так называемого коллективного иммунитета необходимо вакцинировать от 60% до 70% людей. На сегодняшний день в Германии полностью вакцинировано около 10% населения. В России — ещё меньше. Хотя бы одним компонентом вакцины в стране привито 13,56 млн человек, то есть 9,28% населения, а полностью привито 8,99 млн человек, это 6,15% населения, говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. По его словам, по темпам вакцинации Россия катастрофически отстаёт от большинства стран мира. Причём не только высокоразвитых, но даже развивающихся.
За последнюю неделю в стране прививалось 138 тысяч человек в день (0,09% от населения страны). Для сравнения, в Китае привито 342 млн человек, что соответствует на этот день 8,3 млн прививок в день. В США привито 270 млн человек (2,2 млн прививок в день), в Индии — 173,9 млн человек (2,3 млн прививок в день). В сопоставимой с Россией по численности и масштабам экономики Бразилии привито 48,2 млн человек и делается порядка 417,1 тысячи прививок в день, указывает аналитик.
Наша страна среди крупных государств мира по числу привитых находится сейчас на 11-м месте, уступая даже Мексике, Турции или Бразилии. Поскольку метод «кнута» у нас традиционно работает слабо, остаётся привлекать людей «пряником». И вот тут, действительно, многие сомневающиеся в том, делать прививку или нет, узнав о возможных бонусах, решатся на вакцинацию. Особенно если речь идёт о гражданах, имеющих невысокий доход и готовых совместить полезное (прививку) с приятным (бонусами).
Говоря в целом о мерах финансового поощрения привитых россиян, аналитик предположил, что они могут быть самыми разнообразными. Пандемия оказывает существенное влияние на экономические показатели развития государства: чем больше заболевших — тем меньшая доля населения вовлечена в трудовой процесс. К тому же болеющим необходимо выплачивать содержание по временной нетрудоспособности, лечить (а это очень недёшево), какой-то период после выздоровления может уйти на восстановление здоровья.
Получается, что борьба с пандемией — это не просто забота о здоровье населения, но прямое влияние на экономическое развитие государства. И вопрос возможных стимулов крайне широк — тут можно использовать всё, на что у государства есть средства и что не запрещается законом, — рассуждает Коренев.
Тех, кто не хочет прививаться ни при каких условиях, рассматривать смысла нет — их преференциями не заманишь, уверен эксперт.
По мнению профессора экономического факультета РУДН Александра Зобова, одними бонусами и даже прямыми денежными выплатами проблему не решить.
Цена вопроса в данном случае психологически слишком мала. Тем более то, что предлагается, например, в Москве для пенсионеров, — это не «живые» деньги. Людей нужно убеждать, агитировать, увеличивать доступность пунктов вакцинации, особенно для работающих граждан.
Эксперт предлагает помимо торговых центров использовать такие доступные локации, как почтовые отделения и отделения Сбербанка.
Вполне оправданна обязательная вакцинация работников всех бюджетных организаций, госкорпораций, всех видов организаций, где идёт интенсивное общение с людьми, — медицинских и образовательных, полагает Зобов. Но главное, по его словам, — это тотальная агитация во всех СМИ. Россиян необходимо постоянно убеждать в том, что прививку от коронавируса нужно делать всем, заключает эксперт.