Бонусы за прививку: пассажирам подарят рубли и мили

За прививку от коронавируса путешественникам на дальние и ближние расстояния предлагают начислять бонусы. С соответствующей инициативой в Минтранс обратились представили Общероссийского объединения пассажиров. Речь идёт не только об авиационных милях, но и о бонусах от РЖД, операторов такси и каршеринга. В России сложилась парадоксальная ситуация: при наличии практически полной доступности вакцин сама вакцинация идёт, мягко говоря, не слишком быстро. Однако одними бонусами ситуацию не исправить, убеждены эксперты.

В России задумались о том, чтобы стимулировать граждан активнее прививаться от коронавирусной инфекции. С соответствующей инициативой в Минтранс России обратились представители Общероссийского объединения пассажиров (ООП), пишут «Известия» . В частности, общественники предложили использовать программы лояльности крупнейших транспортных компаний — РЖД, «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», «Делимобиль» и BelkaCar — для поощрения тех, кто сделал прививку. Таким образом, авторы инициативы считают правильным распространить такую практику на все виды транспорта, от железной дороги до такси и каршеринга.

Людям с прививочным сертификатом предлагается зачислять от 500 до 5000 рублей в денежном эквиваленте на приобретение билета или услуг. Тем самым, уверены в ООП, у россиян появится дополнительный стимул к вакцинированию, что должно снизить риски третьей волны коронавируса и ускорить открытие границ.

Ориентировочные сроки проведения данной акции — с 25 мая по 25 августа. По информации издания, к запуску программы поощрений уже готовится компания S7 Airlines. В Минтрансе подтвердили, что обращение представителя ООП поступило в ведомство и в данный момент оно находится на рассмотрении.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия далеко не единственная страна, где пытаются замотивировать людей прививаться от коронавируса. Например, власти Западной Вирджинии (США) обещают заплатить молодым людям в возрасте от 16 до 35 лет, решившимся на прививку, по $100. Выплаты будут финансироваться за счёт пакета помощи от коронавируса в размере $1,9 трлн, известного как CARES, который вступил в силу в США в прошлом месяце.

Возможные способы стимуляции вакцинации от коронавируса изучили специалисты из Берлинского университета имени Гумбольдта и Социологического исследовательского центра, пишет немецкое издание Business Insider. Они выделили три главных способа, предложив вернуть вакцинированным лицам отнятую свободу, выплачивать материальные стимулы, а также продвигать вакцинацию через семейных врачей. По оценке экспертов, по отдельности каждая из этих стратегий может повысить готовность населения к вакцинации примерно на 5%, а в совокупности можно получить около 13%.

Убеждённых противников прививки (таковых в Германии 16%, согласно опросам) против COVID-19 вряд ли можно заставить вакцинироваться обещаниями послабления карантина или финансовых бонусов. Однако те, кто ещё не определился (17%), готовы отреагировать на предложенные стратегии, считают специалисты.

Что касается непосредственно денежного вознаграждения, то здесь всё зависит от предложенной суммы. По мнению специалистов, премия за прививку в размере €50 и выше будет иметь эффект, а бонус ниже этой суммы никого не заинтересует.

По оценкам учёных, для достижения так называемого коллективного иммунитета необходимо вакцинировать от 60% до 70% людей. На сегодняшний день в Германии полностью вакцинировано около 10% населения. В России — ещё меньше. Хотя бы одним компонентом вакцины в стране привито 13,56 млн человек, то есть 9,28% населения, а полностью привито 8,99 млн человек, это 6,15% населения, говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. По его словам, по темпам вакцинации Россия катастрофически отстаёт от большинства стран мира. Причём не только высокоразвитых, но даже развивающихся.

За последнюю неделю в стране прививалось 138 тысяч человек в день (0,09% от населения страны). Для сравнения, в Китае привито 342 млн человек, что соответствует на этот день 8,3 млн прививок в день. В США привито 270 млн человек (2,2 млн прививок в день), в Индии — 173,9 млн человек (2,3 млн прививок в день). В сопоставимой с Россией по численности и масштабам экономики Бразилии привито 48,2 млн человек и делается порядка 417,1 тысячи прививок в день, указывает аналитик.

Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наша страна среди крупных государств мира по числу привитых находится сейчас на 11-м месте, уступая даже Мексике, Турции или Бразилии. Поскольку метод «кнута» у нас традиционно работает слабо, остаётся привлекать людей «пряником». И вот тут, действительно, многие сомневающиеся в том, делать прививку или нет, узнав о возможных бонусах, решатся на вакцинацию. Особенно если речь идёт о гражданах, имеющих невысокий доход и готовых совместить полезное (прививку) с приятным (бонусами). Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Говоря в целом о мерах финансового поощрения привитых россиян, аналитик предположил, что они могут быть самыми разнообразными. Пандемия оказывает существенное влияние на экономические показатели развития государства: чем больше заболевших — тем меньшая доля населения вовлечена в трудовой процесс. К тому же болеющим необходимо выплачивать содержание по временной нетрудоспособности, лечить (а это очень недёшево), какой-то период после выздоровления может уйти на восстановление здоровья.

Получается, что борьба с пандемией — это не просто забота о здоровье населения, но прямое влияние на экономическое развитие государства. И вопрос возможных стимулов крайне широк — тут можно использовать всё, на что у государства есть средства и что не запрещается законом, — рассуждает Коренев.

Тех, кто не хочет прививаться ни при каких условиях, рассматривать смысла нет — их преференциями не заманишь, уверен эксперт.

По мнению профессора экономического факультета РУДН Александра Зобова, одними бонусами и даже прямыми денежными выплатами проблему не решить.

Цена вопроса в данном случае психологически слишком мала. Тем более то, что предлагается, например, в Москве для пенсионеров, — это не «живые» деньги. Людей нужно убеждать, агитировать, увеличивать доступность пунктов вакцинации, особенно для работающих граждан. Александр Зобов профессор экономического факультета РУДН профессор экономического факультета РУДН

Эксперт предлагает помимо торговых центров использовать такие доступные локации, как почтовые отделения и отделения Сбербанка.

Вполне оправданна обязательная вакцинация работников всех бюджетных организаций, госкорпораций, всех видов организаций, где идёт интенсивное общение с людьми, — медицинских и образовательных, полагает Зобов. Но главное, по его словам, — это тотальная агитация во всех СМИ. Россиян необходимо постоянно убеждать в том, что прививку от коронавируса нужно делать всем, заключает эксперт.