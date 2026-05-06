Не поливать и не подкармливать: цветет с июня до октября — неприхотливый кустарник

Если вы предпочитаете отдыхать на даче, а не работать на ней ежедневно, посадите лапчатку кустарниковую. Она цветет невероятно долго: первые бутоны распускаются в июне, а последние радуют глаз даже в октябре.

Представьте себе, 5 месяцев непрерывного, обильного цветения без перерыва! По форме цветы лапчатки напоминают маленькие розочки или яркие пятилепестковые звездочки, которые густо усыпают ветви. Палитра сортов поражает воображение: помимо классического золотисто-желтого, высаживают кусты с белыми, нежно-розовыми, кремовыми, оранжевыми цветами.

Главное преимущество лапчатки для дачи — это ее феноменальная выносливость и абсолютная неприхотливость. Кустарник растет на любых почвах, не требуя регулярных подкормок. Он засухоустойчив и нуждается в поливе только в самый сильный зной, а взрослые растения способны добывать влагу самостоятельно.

Этот куст — настоящий сибиряк, он выдерживает морозы до −40 °C и зимует без укрытия даже в суровых регионах. Он практически не болеет и не повреждается вредителями, может расти на одном месте до 30 лет без пересадки.

Ранее был назван многолетник, который цветет белыми жемчужинами и разрастается в пушистый ковер.

Дарья Иванова
