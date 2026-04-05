Не люблю работать с дрожжевым тестом, готовлю куличи на творожном: уходит 1 час с выпечкой

Кулич на творожном тесте без дрожжей — это быстрая и простая альтернатива традиционной пасхальной сдобе, которая готовится всего за 1 час вместе с выпечкой.

Творог делает мякиш нежным, слегка влажным и очень ароматным. Благодаря отсутствию дрожжей тесто не требует длительного ожидания, а лайфхак с обваливанием изюма в муке гарантирует, что сухофрукты равномерно распределятся по тесту и не осядут на дно.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 200 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца, 100 г изюма, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: изюм промойте, обсушите и обваляйте в 1 ст. л. муки. Творог протрите через сито. Размягченное масло взбейте с сахаром, добавьте яйца, творог, ванилин и соль. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Вмешайте изюм.

Выложите тесто в формы для куличей. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Готовые куличи остудите, украсьте глазурью или сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить кулич на венском тесте: делаю в ночь — утром выпекаю.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот кулич я дарю только самым близким.  Внутри — нежные слои, орехи и изюм. Самый простой и быстрый рецепт на Пасху
Общество
Этот кулич я дарю только самым близким.  Внутри — нежные слои, орехи и изюм. Самый простой и быстрый рецепт на Пасху
Никакой возни с формами: на Пасху пеку тюлевую бабу — нежнее кулича и ароматнее шарлотки
Общество
Никакой возни с формами: на Пасху пеку тюлевую бабу — нежнее кулича и ароматнее шарлотки
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Кулич, который не сохнет, — мягкий и влажный даже через 3 дня: паска на топленом молоке с медом
Общество
Кулич, который не сохнет, — мягкий и влажный даже через 3 дня: паска на топленом молоке с медом
Этот лаймовый кекс — мой портал в тропики. Влажная текстура, яркая цитрусовая нотка и облако бананового крема
Общество
Этот лаймовый кекс — мой портал в тропики. Влажная текстура, яркая цитрусовая нотка и облако бананового крема
300 г творога
200 г муки
100 г сливочного масла
100 г сахара
2 яйца
100 г изюма
1 ч. л. разрыхлителя
ванилин, щепотка соли

Изюм промойте, обсушите и обваляйте в 1 ст. л. муки.
Творог протрите через сито. Размягченное масло взбейте с сахаром, добавьте яйца, творог, ванилин и соль. Перемешайте.
Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Вмешайте изюм.
Выложите тесто в формы для куличей. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут. Готовые куличи остудите, украсьте глазурью или сахарной пудрой.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали о переговорах Трампа с Ираном о 45-дневном перемирии
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Дальше
