Не люблю работать с дрожжевым тестом, готовлю куличи на творожном: уходит 1 час с выпечкой

Кулич на творожном тесте без дрожжей — это быстрая и простая альтернатива традиционной пасхальной сдобе, которая готовится всего за 1 час вместе с выпечкой.

Творог делает мякиш нежным, слегка влажным и очень ароматным. Благодаря отсутствию дрожжей тесто не требует длительного ожидания, а лайфхак с обваливанием изюма в муке гарантирует, что сухофрукты равномерно распределятся по тесту и не осядут на дно.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 200 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца, 100 г изюма, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: изюм промойте, обсушите и обваляйте в 1 ст. л. муки. Творог протрите через сито. Размягченное масло взбейте с сахаром, добавьте яйца, творог, ванилин и соль. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Вмешайте изюм.

Выложите тесто в формы для куличей. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Готовые куличи остудите, украсьте глазурью или сахарной пудрой.

