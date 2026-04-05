05 апреля 2026 в 19:28

Кулич, который не сохнет, — мягкий и влажный даже через 3 дня: паска на топленом молоке с медом

Куличи на топленом молоке с медом и изюмом — это невероятно ароматная, влажная и мягкая пасхальная выпечка, которая остается такой даже через три дня после выпекания.

Топленое молоко придает тесту легкий карамельный оттенок и ореховый аромат, мед делает мякиш более нежным и продлевает свежесть, а изюм добавляет сочность.

Для приготовления понадобится: 600 г муки, 250 мл топленого молока, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 100 г меда, 80 г сахара, 150 г изюма, 10 г сухих дрожжей, ванилин, цедра лимона, щепотка соли.

Рецепт: в теплом топленом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с оставшимся сахаром, добавьте растопленное масло, мед, опару, ванилин, цедру и соль, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое, эластичное тесто. Месите не менее 10–15 минут. Изюм запарьте в горячей воде, обсушите, обваляйте в муке и вмешайте в тесто.

Оставьте тесто в тепле на 2–3 часа для подъема, обминая один раз. Разложите по формам на 1/3 объема, дайте подняться. Выпекайте при 170–180°C 35–50 минут. Готовые куличи полностью остудите, заверните в пищевую пленку и храните в прохладном месте.

Ранее стало известно, как приготовить кулич «Царский» на сливках.

Проверено редакцией
Пасха
куличи
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
