Этот лаймовый кекс — мой портал в тропики. Влажная текстура, яркая цитрусовая нотка и облако бананового крема

Секрет этого кекса — в гармонии контрастов. Плотный, влажный мякиш с терпкой нотой лайма, сладость ананасовых цукатов и шелковистый банановый крем создают десерт, который будто переносит вас на солнечное побережье.

Что понадобится

Для кекса: яйца — 3 шт., сахар — 180 г, натуральный йогурт — 200 г, масло растительное без запаха — 80 мл, сок лайма — 3 ст. л., цедра лайма — 1 ч. л., мука — 250 г, разрыхлитель — 1,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л., соль — 1 щепотка, цукаты ананасовые — 70 г.

Для крема: бананы — 2 шт. (около 250 г), сахарная пудра — 50 г, мед жидкий — 1 ст. л.

Как готовлю

Разогрейте духовку до 180°C. Форму для кекса (прямоугольную 26x12 см или круглую d=20 см) застелите пергаментом или смажьте маслом и припылите мукой. В объемной миске взбейте яйца с сахаром миксером до светлой, пышной и густой массы.

Влейте йогурт комнатной температуры и растительное масло, перемешайте до однородности. Добавьте свежий сок и цедру лайма, снова перемешайте. В отдельной емкости просейте муку с разрыхлителем, содой и щепоткой соли.

Постепенно введите сухую смесь в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой или миксером на низких оборотах до получения гладкого, однородного теста консистенции густой сметаны. Цукаты, если они крупные, нарежьте на кусочки около 1 см и вмешайте в тесто.

Перелейте массу в подготовленную форму и разровняйте. Выпекайте в разогретой духовке 30–40 минут. Не открывайте дверцу первые 25 минут. Готовность проверьте сухой деревянной шпажкой. Если верх кекса начнет сильно румяниться раньше времени, прикройте его фольгой.

Готовый кекс извлеките из духовки, дайте постоять в форме 10 минут, затем переложите на решетку и полностью остудите.

Для крема очищенные бананы пюрируйте блендером в гладкую массу, добавьте сахарную пудру и мед, взбейте еще раз. Равномерно распределите крем по поверхности полностью остывшего кекса с помощью лопатки или ложки. Для стабилизации уберите десерт в холодильник на 15–20 минут перед подачей и нарезкой.

