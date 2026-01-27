Не лейте на герань абы что: простой настой — к февралю растение зацветет шапками бутонов

Не лейте на герань абы что: простой настой — к февралю растение зацветет шапками бутонов

Зимой герань часто выглядит уставшей: листья желтеют, побеги вытягиваются, а о цветах остаётся только вспоминать. Короткий световой день, сухой воздух от батарей и резкая смена условий делают своё дело. Многие считают, что в холодный сезон растение просто «спит», но это заблуждение. На самом деле герань не отдыхает — она выживает.

Если хотите сохранить декоративность и увидеть цветение даже зимой, растению нужна мягкая и аккуратная поддержка. Причём без дорогих удобрений и риска сжечь корни. Один из самых простых и проверенных вариантов — настой из обычной сухой чайной заварки. Чайная заварка содержит калий, микроэлементы и дубильные вещества. Они действуют деликатно, улучшают структуру почвы и стимулируют растение без стресса.

Как приготовить настой:

возьмите 2 столовые ложки сухой чайной заварки без ароматизаторов;

залейте 1 литром тёплой воды;

настаивайте 12 часов;

процедите, чтобы мелкие частицы не попали в грунт.

Как применять зимой: достаточно поливать герань таким настоем один раз в две недели. Чаще не нужно — зимой важна умеренность. Уже через пару недель результат становится заметен:

побеги перестают вытягиваться;

листья становятся плотнее и темнее;

верхушки выглядят крепкими;

появляются плотные почки — будущие цветоносы.

Ранее мы делились советом для того, чтобы рассада выросла толстенькой и сочной. Добавьте этот кулинарный ингредиент в горшочки.