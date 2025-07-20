Не конфеты и не халва: повторяем хитовую бала баяна — десерт из Бразилии

Не конфеты и не халва: повторяем хитовую бала баяна — десерт из Бразилии

Бала баяна — популярный бразильский десерт, сочетающий нежность сгущенного молока и хрустящую текстуру кокосовой стружки. Этот простой в приготовлении десерт покорил сердца сладкоежек по всему миру своей необычной текстурой и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

сгущенное молоко — 190 г;

кокосовая стружка — 75 г;

сливочное масло — 25 г;

сахар — 250 г;

вода — 70 г.

Приготовление:

В сотейнике смешайте сахар и воду, доведите до кипения. Варите до легкой карамелизации, добавьте масло. Влейте сгущенку, прогревайте 4–5 минут. Добавьте кокосовую стружку, тщательно перемешайте. Дайте массе слегка остыть (5–10 минут). Сформируйте шарики или пирожные, оставьте до полного остывания.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.