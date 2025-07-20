Не конфеты и не халва: повторяем хитовую бала баяна — десерт из Бразилии

Бала баяна — популярный бразильский десерт, сочетающий нежность сгущенного молока и хрустящую текстуру кокосовой стружки. Этот простой в приготовлении десерт покорил сердца сладкоежек по всему миру своей необычной текстурой и насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- сгущенное молоко — 190 г;
- кокосовая стружка — 75 г;
- сливочное масло — 25 г;
- сахар — 250 г;
- вода — 70 г.
Приготовление:
- В сотейнике смешайте сахар и воду, доведите до кипения.
- Варите до легкой карамелизации, добавьте масло.
- Влейте сгущенку, прогревайте 4–5 минут.
- Добавьте кокосовую стружку, тщательно перемешайте.
- Дайте массе слегка остыть (5–10 минут).
- Сформируйте шарики или пирожные, оставьте до полного остывания.
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