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03 августа 2025 в 17:50

Не хотите мяса? Готовим постный борщ с фасолью: наваристый и очень быстрый

Борщ без мяса: простой рецепт Борщ без мяса: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется согреться и наесться, но без мяса — на помощь приходит фасоль. Она делает борщ питательным, а овощи и томатная паста придают яркий цвет и вкус. Готовится такой борщ всего за полчаса, а съедается — в два раза быстрее.

Очистите и натрите на крупной терке одну среднюю свеклу (примерно 200 г). Нашинкуйте 300 г капусты, нарежьте 1–2 картофелины кубиками, измельчите морковь и луковицу. В кастрюле разогрейте немного масла, обжарьте лук и морковь до мягкости, затем добавьте свеклу, 2 ст. л. томатной пасты и немного уксуса — потушите минут 5.

Залейте овощи 1,5 л кипятка, добавьте картошку, капусту и варите 15–20 минут. В конце всыпьте отварную фасоль (около 200 г) или консервированную без жидкости, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Проварите еще пару минут — и борщ готов.

Подайте его с зеленью, чесноком и, если не поститесь, с ложкой сметаны. Это блюдо порадует даже мясоедов — насыщенное, ароматное и очень домашнее.

  • Совет: чтобы ускорить процесс, можно использовать заранее сваренную фасоль или взять консервированную — главное, тщательно промыть.

Смотрите также: щи из кислой капусты — готовим как в русской печи.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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