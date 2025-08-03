Не хотите мяса? Готовим постный борщ с фасолью: наваристый и очень быстрый

Не хотите мяса? Готовим постный борщ с фасолью: наваристый и очень быстрый

Когда хочется согреться и наесться, но без мяса — на помощь приходит фасоль. Она делает борщ питательным, а овощи и томатная паста придают яркий цвет и вкус. Готовится такой борщ всего за полчаса, а съедается — в два раза быстрее.

Очистите и натрите на крупной терке одну среднюю свеклу (примерно 200 г). Нашинкуйте 300 г капусты, нарежьте 1–2 картофелины кубиками, измельчите морковь и луковицу. В кастрюле разогрейте немного масла, обжарьте лук и морковь до мягкости, затем добавьте свеклу, 2 ст. л. томатной пасты и немного уксуса — потушите минут 5.

Залейте овощи 1,5 л кипятка, добавьте картошку, капусту и варите 15–20 минут. В конце всыпьте отварную фасоль (около 200 г) или консервированную без жидкости, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Проварите еще пару минут — и борщ готов.

Подайте его с зеленью, чесноком и, если не поститесь, с ложкой сметаны. Это блюдо порадует даже мясоедов — насыщенное, ароматное и очень домашнее.

Совет: чтобы ускорить процесс, можно использовать заранее сваренную фасоль или взять консервированную — главное, тщательно промыть.

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