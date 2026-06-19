Не ем «просто салат», но этот творожный с крабовыми палочками я уничтожаю ложкой

Не ем «просто салат», но этот творожный с крабовыми палочками я уничтожаю ложкой

Забудь про скучный творог на завтрак. Я делаю из него сытный салат, который идет на ура даже у тех, кто творог не любит.

Ингредиенты

Творог — 1 пачка (200 г), яйцо куриное — 1 шт., крабовые палочки — 2 шт., огурец свежий — 1/2 шт., сметана — 2 ст. л., соль — по вкусу, зелень (укроп/петрушка) — по вкусу, чеснок — 1 зубчик.

Как готовлю

Сначала я ставлю варить яйцо вкрутую. Тем временем крабовые палочки и свежий огурец режу мелким кубиком. Когда яйцо сварилось, остужаю его и тоже рублю. Самое важное — не взбить творог в пасту, а просто размять вилкой, чтобы осталась легкая зернистость.

Смешиваю в миске творог, яйцо, крабовые палочки, огурец, рубленую зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Заправляю сметаной, солю по вкусу и хорошо перемешиваю. Все, можно подавать к столу — мужики оценят.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ожидал какой-то творожной каши, а получил нежнейшую массу, которая держит форму. Крабовые палочки дают сочность, а творог — сытность.

Главное — не переборщить с солью, чтобы не перебить вкус. Идеальный вариант на завтрак или быстрый ужин, когда лень стоять у плиты.