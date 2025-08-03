Не чебуреки, а мечта — вот секрет воздушного теста

Чебуреки на минералке — настоящий хит для любителей хрустящего и нежного теста. Благодаря газированной воде тесто становится легким и воздушным, а хрустящая корочка заставляет возвращаться к ним снова и снова.
Ингредиенты:
- мука — 400 г;
- соль — по вкусу;
- сахар — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- минеральная вода — 200 мл.
Для начинки:
- фарш — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — по вкусу;
- вода — 2–3 ст. л.
Приготовление:
- Смешать муку, соль и сахар.
- Добавить минералку и масло, замесить мягкое тесто.
- Оставить под полотенцем на 30 минут.
- Лук мелко нарезать, смешать с фаршем, добавить специи, зелень и немного воды.
- Раскатать тесто и вырезать кружки.
- Выложить начинку на середину, защипнуть края.
- Обжарить в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Хрустящие снаружи и сочные внутри — такие чебуреки станут звездой любого стола. Подавайте горячими!
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