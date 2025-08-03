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03 августа 2025 в 12:31

Не чебуреки, а мечта — вот секрет воздушного теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чебуреки на минералке — настоящий хит для любителей хрустящего и нежного теста. Благодаря газированной воде тесто становится легким и воздушным, а хрустящая корочка заставляет возвращаться к ним снова и снова.

Ингредиенты:

  • мука — 400 г;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • минеральная вода — 200 мл.

Для начинки:

  • фарш — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень — по вкусу;
  • вода — 2–3 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешать муку, соль и сахар.
  2. Добавить минералку и масло, замесить мягкое тесто.
  3. Оставить под полотенцем на 30 минут.
  4. Лук мелко нарезать, смешать с фаршем, добавить специи, зелень и немного воды.
  5. Раскатать тесто и вырезать кружки.
  6. Выложить начинку на середину, защипнуть края.
  7. Обжарить в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Хрустящие снаружи и сочные внутри — такие чебуреки станут звездой любого стола. Подавайте горячими!

Ранее сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
чебуреки
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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