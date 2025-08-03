Не чебуреки, а мечта — вот секрет воздушного теста

Не чебуреки, а мечта — вот секрет воздушного теста

Чебуреки на минералке — настоящий хит для любителей хрустящего и нежного теста. Благодаря газированной воде тесто становится легким и воздушным, а хрустящая корочка заставляет возвращаться к ним снова и снова.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

соль — по вкусу;

сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

минеральная вода — 200 мл.

Для начинки:

фарш — 300 г;

лук — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

зелень — по вкусу;

вода — 2–3 ст. л.

Приготовление:

Смешать муку, соль и сахар. Добавить минералку и масло, замесить мягкое тесто. Оставить под полотенцем на 30 минут. Лук мелко нарезать, смешать с фаршем, добавить специи, зелень и немного воды. Раскатать тесто и вырезать кружки. Выложить начинку на середину, защипнуть края. Обжарить в разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Хрустящие снаружи и сочные внутри — такие чебуреки станут звездой любого стола. Подавайте горячими!

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