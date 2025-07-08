Не бойтесь залить! Эти комнатные цветы обожают воду и не сгниют

Не бойтесь залить! Эти комнатные цветы обожают воду и не сгниют

Эти комнатные растения обожают воду и не сгниют ни при каких условиях. Не бойтесь залить, поливайте хоть каждый день — они выживут!

Если вы часто переливаете растения, выбирайте влаголюбивые виды, которые не боятся избыточного полива. Циперус — настоящий водохлеб, его можно держать в поддоне с водой, и он будет процветать. Бамбуковая пальма (хамедорея) тоже любит влажную почву и даже кратковременный застой воды, главное — обеспечить ей дренаж.

Аглаонема с роскошными пестрыми листьями отлично чувствует себя в постоянно влажном грунте, особенно если поставить ее в ванной с высокой влажностью. Папоротники (например, нефролепис) — классический выбор для тех, кто не может удержаться от полива: их корни не гниют, а листья остаются сочными даже в сырости.

Гипоэстес с яркими пятнистыми листьями тоже не боится переувлажнения, но требует хорошего освещения. Эти растения не только выживут при избыточном поливе, но и создадут в доме атмосферу тропиков, радуя буйной зеленью даже при вашей «заботливой» руке!

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