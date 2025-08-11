Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 03:31

Не боится смены погоды: этот цветок выдержит дожди и первые снегопады

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это растение с мощной корневой системой не боится смены погоды: выдерживает засуху, проливные дожди и первые снегопады, не теряя декоративности.

Эхинацея пурпурная — неубиваемый многолетник, который цветет даже при резких сменах климата и радует яркими цветами до глубокой осени! Крупные розово-пурпурные цветы с выпуклой серединкой распускаются с июля по октябрь, привлекая бабочек и пчел даже в холодные дни.

Эхинацея абсолютно неприхотлива — растет на любых почвах (кроме заболоченных), не требует подкормок и частого полива, а на одном месте может цвести до 10 лет. Ее семена естественным образом стратифицируются зимой, обеспечивая самосев и устойчивость к перепадам температур. Этот многолетник не только украшает сад, но и обладает лекарственными свойствами, укрепляя иммунитет.

Ранее был назван многолетник, который будет цвести всю осень без остановки.

