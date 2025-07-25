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25 июля 2025 в 08:01

Продлите лето на клумбе до ноября: чудо-многолетник для осеннего цветения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для осеннего цветения на даче идеально подходит астра многолетняя — неприхотливый цветок, который радует яркими красками до самых заморозков. Ее соцветия-корзинки бывают белыми, розовыми, фиолетовыми и даже синими, создавая живописный ковер на клумбах.

Астры выдерживают похолодание до -5 °C, не требуют сложного ухода: достаточно умеренного полива и солнечного места. Они быстро разрастаются, заполняя пустоты в цветнике, а срезанные стоят в вазе до 2 недель. Для продления цветения удаляйте увядшие бутоны и подкармливайте калийно-фосфорными удобрениями в августе.

Этот чудо-многолетник отлично сочетается с хризантемами, гелениумом и декоративными злаками, создавая эффект «осеннего фейерверка» даже в пасмурные дни. С ним вы продлите лето на клумбе до ноября.

Ранее были названы цветы, которые погибнут без укрытия в холодное лето.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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