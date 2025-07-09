Эти цветы погибнут без укрытия в холодное лето: полный список для дачников

Эти цветы погибнут без укрытия в холодное лето: полный список для дачников

В дождливое и холодное лето особой защиты требуют как многолетние, так и однолетние растения, склонные к загниванию корней и чувствительные к переувлажнению. Рассказываем для дачников о полном списке таких цветов.

Розы в непогоду нуждаются в приподнятом укрытии: установите дуги над кустами и натяните пленку, оставив продухи по бокам, а приствольный круг замульчируйте корой. Пионы в период затяжных дождей укройте водонепроницаемым материалом, подвязав стебли к опорам — это предотвратит полегание и серую гниль.

Луковичные (лилии, гладиолусы, тюльпаны) защитите слоем крупного песка (5 см) у основания стеблей и соорудите над ними прозрачные козырьки из пластиковых бутылок. Клематисы оберните у основания мешковиной, а побеги снимите с опор и уложите на деревянные решетки.

Петунии и другие однолетники с нежными цветами пересадите в подвесные кашпо под навес или балкон. Георгины окучьте сухим торфом и обрежьте нижние листья для улучшения вентиляции. Все эти цветы погибнут без укрытия в холодное лето.

Ранее стало известно, какие цветы можно посеять в разгар лета, просто кинув семена на грядку.