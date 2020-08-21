Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

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Эксперты считают, что новых выплат семьям с детьми до 16 лет к 1 сентября не будет, поскольку правительству нужны деньги «на чёрный день».

Полагаю, что в части поддержки населения будет прослеживаться определённая экономия, так как неизвестно в глобальном смысле, что будет с экономикой завтра, — цитирует «МК» доктора экономических наук Игоря Николаева.

Николаев отметил, что нового «закрытия» экономики из-за пандемии не ожидается.

При этом первый заместитель председателя социального комитета Совфеда Валерий Рязанский рассказал изданию, что с апреля государство выделило на выплаты семьям с детьми около 580 миллиардов рублей, которые не были предусмотрены в текущем бюджете, и люди продолжают обращаться за деньгами по «10–12 тысяч человек» в день. По его мнению, принципиальное решение о новых выплатах может принять только президент. По словам сенатора, региональные власти, скорее всего, будут помогать нуждающимся перед новым учебным годом, но не по десять тысяч рублей на семью.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Маслеников считает, что новые выплаты нужны, поскольку многие соотечественники находятся в непростой ситуации. При этом депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева согласна с необходимостью новой волны выплат, но считает, что она должна быть дифференцированной. Деньги должны получить те семьи, которые оказались в тяжёлом финансовом положении из-за пандемии коронавируса.

В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получили 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей. В июле деньги были выплачены повторно, на этот раз возрастной диапазон расширили с рождения и до 16 лет.

Депутаты Госдумы поддержали предложение продлить пособия семьям с детьми до 16 лет на август. Это, по мнению народных избранников, поможет родителям собрать детей в школу, писал NEWS.ru