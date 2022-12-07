Названы три правила, как не опозориться на корпоративе Эксперт по корпоративам Горбань посоветовал на праздниках не мешать алкоголь и хорошо закусывать

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Чтобы не попасть в неудобное положение на корпоративе, следует знать три главных правила: не мешать алкоголь, закусывать и забыть про газированные напитки, рассказал СМИ эксперт по корпоративным мероприятиям Роман Горбань. По словам специалиста, пить алкоголь лучше только одного вида и желательно холодным.

Не мешать алкоголь. Если человек собирается начать с пива, продолжить вином и закончить коктейлями с водкой — опьянения ему не избежать. Лучше выбрать один вид алкоголя и придерживаться его весь вечер. Также не надо забывать про правила употребления напитков: они должны быть холодными, — отметил Горбань.

Также не опозориться перед коллегами и самостоятельно наутро вспомнить, что происходило на празднике, поможет хорошая закуска. Есть нужно много, выбирать жирную пищу, запивая большим количеством простой воды или сока, посоветовал эксперт. Он подчеркнул, что комбинировать алкоголь с газировкой нельзя: с утра будет вздутие, а опьянение не будет легким.

Врач-терапевт Юлия Паваротная ранее рассказала: чтобы подготовить организм к новогоднему застолью, не нужно устраивать разгрузочные дни, лучше придерживаться полноценного питания с тремя приемами пищи и двумя перекусами, а также пить больше воды. В качестве перекусов она рекомендовала выбирать фрукты, творог, а не чай с печеньем. Также медик призвала за несколько дней до начала праздников добавлять в пищу больше клетчатки в виде отрубей.