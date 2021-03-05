Названы товары, которые опасно брать в кредит

https://static.news.ru/photo/df8e6c0a-2dd8-11eb-a682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первый месяц 2021 года россияне оформили потребительские кредиты на 399 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем годом ранее. В среднем размер такого кредита составляет около 334 тысяч рублей.

Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро. Опрошенные агентством ПРАЙМ эксперты рассказали , на какие цели брать кредиты не только бессмысленно, но и опасно.

В частности, они советуют отказаться от предметов и услуг, от которых можно отказаться. Потому что если у человека нет средств на новые серёжки, смартфон или путешествие, значит, он не может себе их позволить.

Кроме того, лучше отказаться от кредита на обучение в зарубежном вузе, если шансов остаться в стране — нет. Неизвестно, насколько вообще будет полезен иностранный диплом в России, подчеркнула декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная.

Эксперты призывают отказаться от спонтанных покупок в кредит, так как это может отправить человека в долговую яму.

Задумываясь о покупке чего-либо, необходимо понять, в какой степени приобретаемая в кредит вещь действительно является необходимой и как эта покупка способна компенсировать затраты на проценты банку, — добавила Безсмертная.

Она призвала копить на товары, если это возможно, ведь тогда не придётся переплачивать банку.

В 2020 году долги россиян по ипотеке достигли рекордных значений — 9,07 триллиона рублей, при этом из них только 71,1 миллиарда рублей являются просроченными платежами, писал ранее NEWS.ru.