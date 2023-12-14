Названы случаи, когда работодатель может отказать в отпуске Юрист Яковлева: работодатель может отказать в отпуске не по графику

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Работодатель имеет право отказать в отпуске, если сотрудник решил взять его не по графику, предупредила юрист Валентина Яковлева. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что вопрос переноса должен решаться по соглашению обеих сторон. При этом запретить идти в отпуск в указанные в графике дни работодатель не может.

Если же в течение года сотруднику необходимо пойти в отпуск в другие дни, то вопрос переноса решается по соглашению сторон: работника и работодателя. И работодатель имеет полное право отказать, если посчитает нужным, — пояснила юрист.

Работодатель вправе не пустить в незапланированный отпуск, даже если сотрудник готов взять его за свой счет. Яковлева отметила, что в данном случае есть исключения. К ним относятся рождение ребенка, свадьба и смерть близкого родственника. Отказать в неоплачиваемом отпуске не могут и пенсионерам.

Некоторые категории граждан имеют право уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск в любое время. Это касается несовершеннолетних, почетных доноров России и родителей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, уточнила юрист.

Ранее стало известно, что более трети россиян — 35% — планируют чаще брать отпуск в 2024 году. По данным опроса, подавляющее большинство респондентов хотели бы провести отпуск в России, причем непременно летом.